Греф в шутку назвал калининградских студентов двоечниками

Герман Греф назвал двоечниками калининградских студентов, присутствовавших на его лекции в БФУ им. Канта в пятницу, 21 июля. Так президент ПАО Сбербанк пошутил после того, как они не смогли ответить на его вопрос.

В ходе лекции Греф назвал самым "горячим" и перспективным направлением работу по созданию искусственного интеллекта. После этого бизнесмен поинтересовался, есть ли в зале студенты. В переполненном зале, где находились порядка 700 человек, поднялись всего несколько рук.

На вопрос Грефа о том, связана ли сфера получаемых знаний студентов с искусственным интеллектом, руку поднял только один человек. По мнению лектора, учащимся он не был. После просьбы назвать типы искусственной нейронной сети в зале воцарилась тишина. "Двоечники!", – смеясь, резюмировал Греф.