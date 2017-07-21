Минфин предложил россиянам оплачивать штрафы родственников и друзей

Минфин РФ намерен позволить россиянам оплачивать штрафы за родственников и друзей. Как сообщает "РИА Новости"
, соответствующий законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
По мнению авторов законопроекта, он упростит процедуру оплаты третьими лицами штрафов и налоговых недоимок за граждан, привлечённых к уголовной ответственности. Это позволит уменьшить дебиторскую задолженность по налоговым и неналоговым доходам в бюджеты РФ, и повлечёт своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в части штрафных санкций в доходы бюджетов.
"Законопроектом предлагаются изменения, направленные на предоставление возможности уплаты штрафов, назначенных судом в качестве наказания, уплаты недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом, с перечислением в федеральный бюджет дохода и денежных возмещений за лицо, привлеченное к уголовной ответственности, третьими лицами", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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