Минфин предложил россиянам оплачивать штрафы родственников и друзей

Минфин РФ намерен позволить россиянам оплачивать штрафы за родственников и друзей. Как сообщает "РИА Новости" , соответствующий законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению авторов законопроекта, он упростит процедуру оплаты третьими лицами штрафов и налоговых недоимок за граждан, привлечённых к уголовной ответственности. Это позволит уменьшить дебиторскую задолженность по налоговым и неналоговым доходам в бюджеты РФ, и повлечёт своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в части штрафных санкций в доходы бюджетов.

"Законопроектом предлагаются изменения, направленные на предоставление возможности уплаты штрафов, назначенных судом в качестве наказания, уплаты недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом, с перечислением в федеральный бюджет дохода и денежных возмещений за лицо, привлеченное к уголовной ответственности, третьими лицами", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.