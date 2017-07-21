"Огромный спрос": в речных прогулках с концертом от Кафедрального собора поучаствовали 500 человек за месяц

Речные прогулки, совмещённые с органным концертом в Кафедральном соборе, пользуются большой популярностью среди калининградцев. Об этом сообщает пресс-служба собора.



С появления нового развлечения прошёл месяц — за это время в прогулках уже приняли участие более 500 человек. В связи с этим купившие билет на прогулку могут посетить не обязательно мини-концерт, который следует непосредственно после катания на катере, но и любой концерт Кафедрального собора.



"Вне зависимости от предпочтений "путешественника" стоимость единого билета останется прежней — 600 рублей, даже в том случае, если билет на вечерний концерт стоит дороже", — отметили в соборе.