"Огромный спрос": в речных прогулках с концертом от Кафедрального собора поучаствовали 500 человек за месяц
Речные прогулки, совмещённые с органным концертом в Кафедральном соборе, пользуются большой популярностью среди калининградцев. Об этом сообщает пресс-служба собора.
С появления нового развлечения прошёл месяц — за это время в прогулках уже приняли участие более 500 человек. В связи с этим купившие билет на прогулку могут посетить не обязательно мини-концерт, который следует непосредственно после катания на катере, но и любой концерт Кафедрального собора.
"Вне зависимости от предпочтений "путешественника" стоимость единого билета останется прежней — 600 рублей, даже в том случае, если билет на вечерний концерт стоит дороже", — отметили в соборе.
Напомним, прокатиться на катере днём можно ежедневно
(кроме понедельника) в 10:30 и 12:30, а вечерняя прогулка будет начинаться по средам и четвергам в 17:30. После этого желающие могут по тому же билету посетить концерт.
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