В Калининграде отключили свет на восьми улицах (список)

На ряде улиц в пятницу, 21 июля, в Калининграде нет света, газа, холодной и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Света не будет:

— до 13:00 — на ул. Вагоностроительной, 21–27, 29–31, 31а–39, 41–47, ул. Косогорной, 4, 11;

— до 18:00 — на ул. Тельмана, 2, 4, 6, ул. В. Озёрной, 1, 7, 9а, 10, ул. Тургенева, 2, ул. Л. Голикова, 8, ул. Литовский вал, 23, 25, 27, 27а, 47а, 49а, Московском пр., 169а.



Из-за ремонта холодную воду отключили:

— до 14:00 — на ул. А. Невского, 188а (котельная), 190б, пер. Ганзейском, 1–41, 2–90, пер. Арсенальном, 1–103, 16–78;

— до 15:00 — на ул. Клинической, 25, 25а.



Кроме того, из-за ремонта приостановлена подача горячей воды:

— до 14:00 — на ул. А. Невского, 188;

— до 15:00 — на ул. Артиллерийской, 23–59, ул. Клинической, 25, 25а, 27;

— с 14:00 до 18:00 — на ул. Космической, 22–26, ул. Звёздной, 31–37, ул. Галицкого, 19–33.



До устранения неисправности приостановлена подача горячего водоснабжения на ул. Зелёную, 42–52.



Также отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (38 квартир), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Б. Песочной, 9, 13, 25 (19 квартир, нет доступа в десять квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. К. Маркса, 3 (девять квартир, нет доступа в восемь квартир), пер. Радищева, 7–9 (10 квартир), ул. Чехова, 23–25 (восемь квартир), ул. Грекова, 3–5 (шесть квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир).