Волонтёры сделали протез для потерявшего ногу аиста (видео)

Волонтёры сделали протез для потерявшего ногу аиста
Калининградские волонтёры смастерили удобный протез лапы аисту Малышу из приюта "Клюквенное". Об этом сообщили на странице приюта-передержки "Клюквенное" "ВКонтакте".
Попавший в приют аист при первой попытке встать на крыло упал и повредил лапу. Её пришлось ампутировать. Первый протез оказался неудобным для птицы и быстро стёрся. Умельцы из Калининграда и других городов страны сделали для аиста искусственную ногу. Протез пришлось делать по подобию единственного найденного образца для фламинго, птиц с длинными и тонкими лапами, как и у аистов.
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