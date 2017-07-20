Волонтёры сделали протез для потерявшего ногу аиста (видео)

Калининградские волонтёры смастерили удобный протез лапы аисту Малышу из приюта "Клюквенное". Об этом сообщили на странице приюта-передержки "Клюквенное" "ВКонтакте".

Попавший в приют аист при первой попытке встать на крыло упал и повредил лапу. Её пришлось ампутировать. Первый протез оказался неудобным для птицы и быстро стёрся. Умельцы из Калининграда и других городов страны сделали для аиста искусственную ногу. Протез пришлось делать по подобию единственного найденного образца для фламинго, птиц с длинными и тонкими лапами, как и у аистов.