Российским школьникам расскажут про присоединение Крыма к России и западные санкции

В российских школах появятся уроки современной истории России, посвящённые основным направлениям государственной политики за последние три года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобрнауки.

В частности, в программу войдут такие события, как воссоединение Крымского полуострова с Россией, западные санкции и ответные меры со стороны РФ. В министерстве полагают, что существующая школьная программа не позволяет ученикам составить объективное представление об окружающей их действительности.

"Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся. Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта "Урок современной истории России". Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ. Цель — донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках", — сообщили в Минобрнауки.