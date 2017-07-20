Российским школьникам расскажут про присоединение Крыма к России и западные санкции
В российских школах появятся уроки современной истории России, посвящённые основным направлениям государственной политики за последние три года. Об этом сообщают "Известия"
со ссылкой на Минобрнауки.
В частности, в программу войдут такие события, как воссоединение Крымского полуострова с Россией, западные санкции и ответные меры со стороны РФ. В министерстве полагают, что существующая школьная программа не позволяет ученикам составить объективное представление об окружающей их действительности.
"Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся. Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта "Урок современной истории России". Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ. Цель — донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках", — сообщили в Минобрнауки.
В 2015 году в калининградских школах прошли уроки
"Крым в истории России". Они были посвящены годовщине вхождения полуострова в состав РФ.
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