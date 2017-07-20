На шести улицах Калининграда нет холодной воды (список)

На ряде калининградских улиц в четверг, 20 июля, нет горячей или холодной воды, света или газа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Так, из-за ремонта до 17:30 будет отсутствовать электричество в домах на ул. Иртышской, 2–38, 1–39, ул. Летней, ул. Г. Толстикова, 20, 22.



До 15:00 не будет холодной воды на ул. Артиллерийской, 23–59; до 18:00 — на ул. Багратиона, 1–47, 24–28, ул. Б. Песочной, 1–25, ул. М. Песочной, 1–3, ул. Ялтинской, 5–9, 4, пер. Ялтинском, 2–24, 3–13б.



Кроме того, до 15:00 будет приостановлена подача горячего водоснабжения на ул. Артиллерийской, 23–51.



Из-за проведения ремонтных работ по восстановлению водонагревателя до устранения неисправности приостановлена подача горячей воды на ул. Зелёную, 42–52.



До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (28 квартир), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Б. Песочной, 13, 25 (18 квартир, нет доступа в десять квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. К. Маркса, 3 (девять квартир, нет доступа в восемь квартир), пер. Радищева, 7–9 (десять квартир), ул. Чехова, 23–25 (восемь квартир).