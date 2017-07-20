"Прекращайте угнетать тех, кто болен": Ярошук прокомментировал предложение создать в Калининграде свободные от курения зоны
Ярошук не поддержал идею о создании в Калининграде зон, свободных от курения. Предложение озвучил житель города в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда–Калининград"
.
"Поражаюсь от таких предложений, сначала фантастическая реклама – ковбои "Мальборо" заставляла тебя курить, хотя это вредно, это я как курильщик с большим стажем говорю. Мне вот уже две тренировки в день сложно осилить, но я не могу бросить курить пока. Сейчас и так достаточно ограничений для курильщиков, нельзя курить в общественных местах. Я как-то в парке Калинина пытался закурить, так мне директор сказал: "Секундочку, Александр Георгиевич". Я: "Ой-ой-ой". Но вообще, прекращайте угнетать тех, кто болен, ведь это болезнь", – заключил Александр Ярошук.
Калининградец, дозвонившийся в прямой эфир, предложил сделать такой зоной Остров Канта.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.