"Прекращайте угнетать тех, кто болен": Ярошук прокомментировал предложение создать в Калининграде свободные от курения зоны

Ярошук не поддержал идею о создании в Калининграде зон, свободных от курения. Предложение озвучил житель города в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда–Калининград"

"Поражаюсь от таких предложений, сначала фантастическая реклама – ковбои "Мальборо" заставляла тебя курить, хотя это вредно, это я как курильщик с большим стажем говорю. Мне вот уже две тренировки в день сложно осилить, но я не могу бросить курить пока. Сейчас и так достаточно ограничений для курильщиков, нельзя курить в общественных местах. Я как-то в парке Калинина пытался закурить, так мне директор сказал: "Секундочку, Александр Георгиевич". Я: "Ой-ой-ой". Но вообще, прекращайте угнетать тех, кто болен, ведь это болезнь", – заключил Александр Ярошук.

Калининградец, дозвонившийся в прямой эфир, предложил сделать такой зоной Остров Канта.