Ярошук: В Литве и Латвии сейчас трагедия с дорогами

Калининградцы продолжают сравнивать городские дороги с той инфраструктурой, которую они видят в Польше. Об этом заявил градоначальник в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда-Калининград"
.
"Если реально брать сравнение с другими городами, то у нас ситуация неплохая. Однако мы хотим равняться на соседей, в Польше. В Литве и Латвии сейчас трагедия с дорогами, хотя раньше и с на них равнялись", — подчеркнул Александр Ярошук.
По словам мэра, в Калининграде 45% дорог которые нужно реконструировать или делать текущий ремонт. "Мы же ездим все по одним и тем же улицам. Были бы деньги, давно бы уже их сделали. Кто бы подсказал, где их взять", — отметил глава города.
Ранее на сайте Общероссийского народного фронта опубликовали "Карту убитых дорог"
. Рейтинг составили с учётом голосования горожан. В десятку самых плохих улиц в черте Калининграда вошли ул. Совхозная, ул. Велосипедная дорога, 2-я Большая Окружная, ул. Куйбышева, ул. Георгия Димитрова, 4-я Большая Окружная, ул. Сызранская, ул. Лескова, ул. Космическая и ул. Тельмана.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.