Ярошук: В Литве и Латвии сейчас трагедия с дорогами

Калининградцы продолжают сравнивать городские дороги с той инфраструктурой, которую они видят в Польше. Об этом заявил градоначальник в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда-Калининград"

"Если реально брать сравнение с другими городами, то у нас ситуация неплохая. Однако мы хотим равняться на соседей, в Польше. В Литве и Латвии сейчас трагедия с дорогами, хотя раньше и с на них равнялись", — подчеркнул Александр Ярошук.

По словам мэра, в Калининграде 45% дорог которые нужно реконструировать или делать текущий ремонт. "Мы же ездим все по одним и тем же улицам. Были бы деньги, давно бы уже их сделали. Кто бы подсказал, где их взять", — отметил глава города.