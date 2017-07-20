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Ярошук: В Литве и Латвии сейчас трагедия с дорогами

Автор: Мария Гоменюк-Кравцова
08:40
  1476 3
Калининградцы продолжают сравнивать городские дороги с той инфраструктурой, которую они видят в Польше. Об этом заявил градоначальник в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда-Калининград" .
 
"Если реально брать сравнение с другими городами, то у нас ситуация неплохая. Однако мы хотим равняться на соседей, в Польше. В Литве и Латвии сейчас трагедия с дорогами, хотя раньше и с на них равнялись", — подчеркнул Александр Ярошук.
 
По словам мэра, в Калининграде 45% дорог которые нужно реконструировать или делать текущий ремонт. "Мы же ездим все по одним и тем же улицам. Были бы деньги, давно бы уже их сделали. Кто бы подсказал, где их взять", — отметил глава города.
 
Ранее на сайте Общероссийского народного фронта опубликовали "Карту убитых дорог". Рейтинг составили с учётом голосования горожан. В десятку самых плохих улиц в черте Калининграда вошли ул. Совхозная, ул. Велосипедная дорога, 2-я Большая Окружная, ул. Куйбышева, ул. Георгия Димитрова, 4-я Большая Окружная, ул. Сызранская, ул. Лескова, ул. Космическая и ул. Тельмана.
 

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3 комментария Правила комментирования

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Allex
Allex #
09:43
Что-то мэр наш гонит, впрочем как всегда. В Литве не встречал откровенно плохих дорог. Да много залатанных, но нормальные, даже гравейки. В Латвии за последние 5 лет дороги только улучшаются, достаточно посмотреть на карту ремонтов дорог http://lvceli.lv/#buvobjekti-un-satiksmes-ierobezojumi
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sertan
sertan #
10:00
А чем Куйбышева то плоха? Вполне себе ровная и комфортная! Уж если ее считать плохой, то даже и не знаю что сказать...
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ЕленаР..
Р.. Елена #
11:04
Ну вообще закушался товарищ....Чем ему Куйбышева не нравится? А в Литве и Латвии очень неплохие дороги...
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