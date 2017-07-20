СМИ: приставы спишут около триллиона долгов россиян, которые не получится взыскать

В 2017 году в России судебные приставы спишут около триллиона рублей долгов россиян, которые невозможно взыскать. Об этом в четверг, 20 июля, пишут "Известия" со ссылкой на ФССП.

Речь, по данным издания, идёт о должниках без имущества, которое можно взыскать в уплату обязательств, а также о тех, кого признали банкротом. В таких случаях дела об исполнительном производстве закрывают. До конца года их объём по прогнозам должен увеличиться до 49%. Эксперты оценивают этот показатель в триллион рублей.

"Известия" также приводят данные Национального центра банкротств, согласно которым общая сумма задолженности россиян, которые могут объявить себя банкротами, на начало июня достигла отметки в 24,74 миллиарда рублей. На начало года эта сумма была на 65% меньше.