"Это просто плохо": культуролог Попадин о ремонте фасадов на Ленинском проспекте
Исследователь культуры города Александр Попадин в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал о качестве реновации фасадов домов на Ленинском проспекте. Об этом сообщает "Комсомольская правда"
в Калининграде.
Культуролог раскритиковал фасады домов в "ганзейском стиле". По его словам, "ганзейский" или "европейский" стиль прежде всего подразумевает замену внутренней инфраструктуры, сетей и труб домов. Фасадные работы должны вестись параллельно замене проржавевших труб.
"Это просто плохо, это аляповато", — Попадин оценил внешность домов. "Никакого ганзейского стиля здесь нет, потом у что не существует ганзейского стиля. Откройте энциклопедию стилей и посмотрите", — культуролог прокомментировал дизайнерское решение.
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