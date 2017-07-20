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"Это просто плохо": культуролог Попадин о ремонте фасадов на Ленинском проспекте

19 июля 201722:42
  1380 6
Исследователь культуры города Александр Попадин в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал о качестве реновации фасадов домов на Ленинском проспекте. Об этом сообщает "Комсомольская правда" в Калининграде.
 
Культуролог раскритиковал фасады домов в "ганзейском стиле". По его словам, "ганзейский" или "европейский" стиль прежде всего подразумевает замену внутренней инфраструктуры, сетей и труб домов. Фасадные работы должны вестись параллельно замене проржавевших труб.
 
"Это просто плохо, это аляповато", — Попадин оценил внешность домов. "Никакого ганзейского стиля здесь нет, потом у что не существует ганзейского стиля. Откройте энциклопедию стилей и посмотрите", — культуролог прокомментировал дизайнерское решение.

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6 комментариев Правила комментирования

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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
19 июля 201723:06
За внутренности пусть жильцы отвечают, ибо приватизировано. Я, как отличный психолог могу константировать, что у тетого человека не здоровый вид. А посему его слова всего лишь БСК (бред сивой кобылы).
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
19 июля 201723:09
То бишь раньше,когда все было в гов..., смотрелось лучше? Ну-ну!
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Иван Иванович
Иван Иванович #
19 июля 201723:47
Согласен. Стояли сараи - всех устраивали, и жителей, и культурологов. Ни слова не говорили. Как начали что-то красивое возводить - сразу  критика пошла. Мне кажется большинство народа привыкло жить в говне и грязи. 

P. S. Фасады ремонтируют за счет города. А внутренности подъезда и квартир - пусть ремонтируют за свой счет жители. Если захотят. Но им привычнее в говне.
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Павел Женев
Павел Женев #
19 июля 201723:52
Китч полнейший. Но для аборигена, живущего всю жизнь в выгребной яме сойдет и такое, ведь "это жеж лучше, чем було". А вот иностранный турист будет, конечно, от всего этого гоготать.
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мы разные
мы разные #
00:37
Красивые нарядные дома... а если господин Попадин считает что "Это просто плохо, это аляповато" то это проблемы его личного восприятия
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seva
seva #
00:38
А что помешало на Ленинском проспекте в доме№2 заменить в отдельных квартирах старые деревянные рамы с облезлой краской? Там может живет пенсионер у которого нет средств и желания менять свои окна. Но куда смотрела городская администрация?
    Как итог издали и проездом смотрится неплохо, а вблизи смотреть и наслаждаться - вызывает смех.
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