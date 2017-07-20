"Это просто плохо": культуролог Попадин о ремонте фасадов на Ленинском проспекте

Исследователь культуры города Александр Попадин в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал о качестве реновации фасадов домов на Ленинском проспекте. Об этом сообщает "Комсомольская правда" в Калининграде.

Культуролог раскритиковал фасады домов в "ганзейском стиле". По его словам, "ганзейский" или "европейский" стиль прежде всего подразумевает замену внутренней инфраструктуры, сетей и труб домов. Фасадные работы должны вестись параллельно замене проржавевших труб.

"Это просто плохо, это аляповато", — Попадин оценил внешность домов. "Никакого ганзейского стиля здесь нет, потом у что не существует ганзейского стиля. Откройте энциклопедию стилей и посмотрите", — культуролог прокомментировал дизайнерское решение.