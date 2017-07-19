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Главная Новости Общество

Учёные: Человечество утилизировало только два млрд тонн пластиковых отходов из восьми

20:59
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Человечество за всю свою историю произвело не многим более восьми миллиардов тонн пластиковых отходов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на журнал Science Advances.
 
Это число постоянно растёт. Cогласно научной статье, только к 2015 году человечество произвело 6,3 миллиарда тонн пластика. Из них для повторного использования утилизировали только 9%, 12% пластика было сожжено. Оставшийся мусор распределён по поверхности суши и океана, где возникают огромные мусорные пятна.
 
На поверхность планеты жители Земли выкидывают каждый год около 300 тонн пластика. Он почти не разлагается почвенными бактериями и остаётся нетронутым. В Мировом океане мусорные пятна приводят к массовой гибели рыб и животных.
 
"Полученные нами оценки массы этого мусора заставляют нас задуматься о том, как мы используем эти материалы и как мы избавляемся от них", — заявила Йенна Ямбек из университета Джорджии в Афинах.
 
Учёные предполагают, что к 2050 году количество мусора удвоится. К этому времени человечество оставит на поверхности планеты 12 миллиардов тонн пластиковых отходов.

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1 комментарий Правила комментирования

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CatCar
CatCar #
21:10
 300 тонн пластика

300 миллионов тонн

клопсы, у вас копипаста не работает? ;-)
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