Минприроды: исследование зон подтопления на Острове не связано со строительством стадиона к ЧМ-2018

Работы по определению зон затопления и подтопления на Октябрьском острове не связаны с работами по строительству стадиона либо с реальным подтоплением его территорий. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.
"Определение границ возможного подтопления является плановой работой, которая проводится по всему региону и предшествует освоению новых территорий, расположенных вблизи водных объектов. Установление границ затопления, подтопления проводится согласно постановлению правительства РФ от 18.04.2014 №360 ‟Об определении границ зон затопления, подтопления”", — говорится в сообщении.
Данные о зонах возможного подтопления, собранные в ходе работ, будут использоваться при разработке проектов территориального планирования вблизи водных объектов. Также их применят при принятии решений о строительстве набережных и объектов инфраструктуры по защите от подъёма грунтовых вод и разливов рек.
Ранее министерство объявило конкурс на проведение работ по определению и исследованию зон подтопления на Октябрьском острове. 21 июля определят подрядчика, который выполнит работы к 25 декабря.
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