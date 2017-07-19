В Калининградском зоопарке сурикатов переселяют в новый вольер (видео)
Сурикатов в Калининградском зоопарке в среду, 19 июля, перевозят в новый вольер. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе зоопарка.
Теперь зверки будут обитать в специально для них построенном павильоне "Дома тропических животных", расположенном между слоновником и жирафятником. Помещение площадью около 70 кв. м засыпано глиняно-песчаным грунтом, чтобы сурикаты могли рыть норы и ходы, как они делают это в дикой природе. Стены вольера выложены натуральным камнем, на заднем фоне — стилизованная панорама саванны.
Павильон оборудован смотровым стеклом, а не решёткой, для удобства наблюдения за животными. В нём есть домики, пни и другие необходимые предметы интерьера. Для обогрева установлена красная лампа.
"Будем наблюдать, как сурикаты поведут себя в новом вольере, — отметили в пресс-службе. — Думаем, всё будет хорошо".
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