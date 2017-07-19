Минтруд намерен ввести маркировку товаров, небезопасных для инвалидов и детей
Российских продавцов и производителей могут обязать маркировать товары, небезопасные для детей и инвалидов. Как сообщает ТАСС
, соответствующий законопроект опубликован на портале документов проектов нормативных правовых актов.
Согласно законопроекту, продавец будет обязан указывать в документации на товар, работу или услугу информацию о небезопасности его использования или хранения пожилыми, инвалидами, детьми и людьми с особыми потребностями. Помимо этого, их могут обязать наносить на этикетку маркировку.
Нарушителей, реализующих товар без предоставления этой информации, будут привлекать к административной ответственности. Штраф составит от 1 до 5 тыс. для должностных лиц и от 10 до 20 тыс. для юридических лиц. Обман потребителей из указанных категорий или введение их в заблуждение будет караться штрафом от 5 до 10 тыс. для граждан, от 12 до 20 тыс. для должностных лиц и от 100 до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
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