В России разработают поправки, позволяющие жильцам платить за услуги ЖКХ напрямую поставщикам

В России разработают поправки, позволяющие платить за услуги ЖКХ напрямую поставщикам, избегая посредников. Как передаёт "Парламентская газета"
, об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По мнению Матвиенко, задолженность по оплате услуг ЖКХ в России сложилась отчасти из-за действующей системы отношений между потребителями и поставщиками. Общая сумма долга составила 1,3 трлн рублей.
"В это сфере получилось очень много посредников в лице сбытовых и управляющих компаний. В частности, сбытовые компании ни за что не отвечают, у них большие накладные расходы, и они являются промежуточным звеном. Нам кажется, что с этой практикой надо заканчивать", – заявила Матвиенко на пленарном заседании.
Современные технологии позволяют совершать прямые платежи поставщикам энергоресурсов. При этом управляющие компании должны отвечать только за сбор услуг в сфере ЖКХ, не затрагивая платежи. "Эти деньги часто хранятся на счетах управляющих и сбытовых компаний, вовремя не доходят до поставщиков, которые терпят убытки, и это наносит вред инвестиционным программам", – пояснила председатель Совфеда.
Соответствующие меры, которые "уберут прослойку между потребителями и поставщиками", планируют разработать осенью. Заниматься этим будут Совет Федерации и Минстрой, проконсультировавшись с регионами. Меры могут включать поддержку граждан, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют возможность оплачивать услуги ЖКХ.
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