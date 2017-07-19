В России разработают поправки, позволяющие жильцам платить за услуги ЖКХ напрямую поставщикам

В России разработают поправки, позволяющие платить за услуги ЖКХ напрямую поставщикам, избегая посредников. Как передаёт "Парламентская газета" , об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По мнению Матвиенко, задолженность по оплате услуг ЖКХ в России сложилась отчасти из-за действующей системы отношений между потребителями и поставщиками. Общая сумма долга составила 1,3 трлн рублей.

"В это сфере получилось очень много посредников в лице сбытовых и управляющих компаний. В частности, сбытовые компании ни за что не отвечают, у них большие накладные расходы, и они являются промежуточным звеном. Нам кажется, что с этой практикой надо заканчивать", – заявила Матвиенко на пленарном заседании.

Современные технологии позволяют совершать прямые платежи поставщикам энергоресурсов. При этом управляющие компании должны отвечать только за сбор услуг в сфере ЖКХ, не затрагивая платежи. "Эти деньги часто хранятся на счетах управляющих и сбытовых компаний, вовремя не доходят до поставщиков, которые терпят убытки, и это наносит вред инвестиционным программам", – пояснила председатель Совфеда.

Соответствующие меры, которые "уберут прослойку между потребителями и поставщиками", планируют разработать осенью. Заниматься этим будут Совет Федерации и Минстрой, проконсультировавшись с регионами. Меры могут включать поддержку граждан, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют возможность оплачивать услуги ЖКХ.