Жительница Бостона подарила зоопарку Калининграда 8000 рублей на тренажёры для ослика и лошадей

Посетительница Калининградского зоопарка, приехавшая из Бостона, сделала пожертвование на сумму 8000 рублей на покупку тренажёров для животных. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.



Молодая женщина с мальчиком пришла на экскурсию в зоопарк. После прогулки она обратилась к сотрудникам и сообщила, что хочет внести сумму на счёт зоопарка. Посетительница перевела 8000 рублей, на которые будут приобретены развивающие тренажёры для ослика и лошадей.



Тренажёр представляет собой шар с отверстиями, куда насыпается корм. Животное должно догадаться толкать предмет — тогда корм высыпается. "Для зоопарковых зверей малоподвижный образ жизни — одна из главных проблем, — подчеркнули в пресс-службе. — А это приспособление заставляет их двигаться. Это простой, но действенный тренажёр для обогащения среды".



На зарубежных сайтах цена приспособления составляет 4000 рублей, однако сотрудники зоопарка надеются найти тренажёры подешевле и, может быть, приобрести не два, а три.