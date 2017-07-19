"К этому я пришла естественно": что калининградки думают о феминизме

"Твой Бро" обратился к жительницам Калининграда — как к активисткам, так и просто к сочувствующим, задал вопросы о феминизме и записал получившиеся монологи.



Анна Алимпиева

социолог, преподаватель БФУ им. И. Канта

"Я феминистка, в этом нет никаких сомнений. К этому я пришла естественно, какого-то поворотного момента у меня не было. Именно обозначиться мне пришлось в момент, когда одна из моих студенток, прослушав лекцию по совершенно посторонней теме, задала мне этот вопрос. Причём видно было, что она очень стеснялась, ей было неловко, и это, в общем, отражает отношение в нашем обществе к феминизму и к его представительницам. Это при том, что она оказалась чувствительной и за какими-то другими моими тезисами по совершенно другому предмету увидела феминистские идеи. Ей было неловко, потому что она, видимо, трезво оценивала реноме этого движения и, таким образом, боялась меня обидеть. Но это был первый момент, когда я это вслух произнесла.



Кто-то посчитал, что существует более 300 определений феминизма, это из того, что опубликовано в словарях и научной литературе. Я опираюсь на определение, которое дала американская учёная-историк Карен Оффен, она трактует феминизм как систему идей и общественное движение, выступающее против общественной ситуации, в которой мужчины имеют привилегированное положение, а женщины, соответственно, подчинённое".