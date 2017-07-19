Опрос: более трети россиян не заметило аномалий в погоде этим летом

Большинство россиян обратило внимание на необычную погоду этим летом, однако есть и те, кто не заметил никаких аномалий. Такой вывод сделали социологи ВЦИОМ на основе опроса.



Необычную погоду в своих регионах этим летом отметили 58% респондентов, а 39% заявили, что погода такая же, как всегда. Чем меньше населённый пункт, тем менее его жители склонны считать нынешнюю погоду необычной.



Больше половины опрошенных ответили, что лето выдалось необычно холодным, 18% — необычно жарким. Кроме того, 73% отметили аномально дождливую погоду. 13% винят в этом общее изменение климата, каждый десятый — глобальное потепление и таяние ледников, неправильное использование человеком природных ресурсов, а также загрязнение окружающей среды, 8% — применение климатического оружия, 7% — выбросы в атмосферу и разрушение озонового слоя, 5% — природные катаклизмы.



Также 3% считают, что погода стала необычной из-за запуска космических кораблей. Ещё столько же уверены, что это нормальный природный цикл. Кроме того, 1% винит в этом Америку.