Жители Багратионовского района испортили девять "умных" счётчиков, чтобы занизить показания
В июне жители Багратионовского района намеренно испортили девять "умных" счётчиков, чтобы занизить показания за электроэнергию. Об этом после внеплановой проверки сообщает пресс-служба "Янтарьэнерго".
Один из нарушителей вмешался в работу оборудования спустя три дня после установки. Погрешность работы счётчика составила 83%. Все испорченные счётчики были установлены бесплатно в рамках проекта "Строительство интеллектуальных сетей".
Вмешательство в работу оборудования влечёт административную и уголовную ответственность. Незаконные действия на электросетях сказываются на стабильности системы электроснабжения и могут привести к поражению током.
В 2017 году в Калининградской области установили
35 тыс. "умных" счётчиков электроэнергии. До конца года установят ещё 32 тыс. приборов.
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