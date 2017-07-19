Жители Багратионовского района испортили девять "умных" счётчиков, чтобы занизить показания

В июне жители Багратионовского района намеренно испортили девять "умных" счётчиков, чтобы занизить показания за электроэнергию. Об этом после внеплановой проверки сообщает пресс-служба "Янтарьэнерго".

Один из нарушителей вмешался в работу оборудования спустя три дня после установки. Погрешность работы счётчика составила 83%. Все испорченные счётчики были установлены бесплатно в рамках проекта "Строительство интеллектуальных сетей".

Вмешательство в работу оборудования влечёт административную и уголовную ответственность. Незаконные действия на электросетях сказываются на стабильности системы электроснабжения и могут привести к поражению током.