В законе о миграционном учёте обнаружили неконституционные положения

Конституционный суд России признал ряд положений закона "О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" не соответствующими Конституции. Как сообщает ТАСС , такое постановление огласили на суде в среду.

Положения признали неконституционными после того, как КС рассмотрел жалобы двух мормонов, приехавших в Россию из США. Иностранцы прибыли в страну по приглашению религиозной организации "Церковь Иисуса Христа святых последних дней", чтобы заниматься волонтёрской деятельностью. Принимающая сторона поставила их на учёт в Самаре по месту нахождения организации. Иностранцы жили в квартире по другому адресу, поэтому их признали виновными в нарушении правил пребывания в РФ. Им назначили штраф с административным выдворением из России.

Сейчас иностранный гражданин обязан встать на учёт по месту пребывания в течение семи дней со дня прибытия. Как отмечает пресс-служба КС, в случае заявителей истолковали понятие места пребывания как место фактического проживания. Американцы настаивали на том, что в правилах и условиях постановки на миграционный учёт есть неопределённость.

"Оспоренные нормы не соответствуют Конституции РФ, и законодателю необходимо устранить неопределённость нормативного содержания закона", — говорится в материалах суда.

По мнению КС, неопределённость закона приводит к риску привлечения иностранцев к юридической ответственности. При этом они лишены возможности осознать противоправность своего поведения. В решении суда отмечается, что "законодатель должен учесть устоявшееся в российской правовой системе понимание места пребывания (сопряжено именно с местом пребывания не по месту жительства) или выразить его специфику в законе более чётко".

"Впредь до этого оспоренные нормы не могут рассматриваться как обязывающие иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на учёт по месту нахождения пригласившей их организации, вставать на учёт по месту нахождения предоставленного им этой организацией жилого помещения. Во всех остальных случаях иностранные граждане и лица без гражданства должны вставать на учёт по месту пребывания в месте фактического проживания", — сообщается в материалах суда.