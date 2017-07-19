Власти региона планируют построить мост через Калининградский залив на деньги от "Платона"

Региональные власти планируют строительство моста через Калининградский залив за счёт внебюджетных средств, в том числе от системы "Платон". Об этом во вторник, 18 июля, во время рабочего выезда журналистам сообщил врио губернатора Антон Алиханов.



Как пояснил чиновник, соответствующие переговоры ведутся в настоящее время с Росавтодором. "Мы с коллегами ведём работу, обсчитываем мост через Калининградский залив и хотим выйти на то, чтобы получить деньги на него по "Платону". Думаю, что есть и другие источники финансирования, не государственные", — отметил Алиханов.

Идею соединения Окружной через Калининградский залив обсуждают чиновники уже много лет. Все эти годы региональные власти искали инвестора для строительства. Например, в 2014 году врио вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов заявил , что этот участок дороги может быть платным.