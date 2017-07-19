Власти региона планируют построить мост через Калининградский залив на деньги от "Платона"
Региональные власти планируют строительство моста через Калининградский залив за счёт внебюджетных средств, в том числе от системы "Платон". Об этом во вторник, 18 июля, во время рабочего выезда журналистам сообщил врио губернатора Антон Алиханов.
Как пояснил чиновник, соответствующие переговоры ведутся в настоящее время с Росавтодором. "Мы с коллегами ведём работу, обсчитываем мост через Калининградский залив и хотим выйти на то, чтобы получить деньги на него по "Платону". Думаю, что есть и другие источники финансирования, не государственные", — отметил Алиханов.
Идею соединения Окружной через Калининградский залив обсуждают чиновники уже много лет. Все эти годы региональные власти искали инвестора для строительства. Например, в 2014 году врио вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов заявил
, что этот участок дороги может быть платным.
В генеральный план Калининграда до 2035 года включено строительство моста через залив
. Обсуждается два варианта его возведения. Участок в семь километров должен соединить Окружную в районе Калининградского залива. Три километра пути должно пройти именно надо водой, при этом эстакадный мост должен быть достаточно высоким, что ведёт к удорожанию строительства.
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