Калининградская область поднялась в рейтинге открытости бюджетных данных

Калининградская область поднялась в ежегодном рейтинге по уровню открытости бюджетных данных в регионах. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, таковы данные исследования Минфина.

При составлении рейтинга учитывается, насколько своевременно государственные учреждения размещают информацию в открытых источниках. Это госзадания, планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетные сметы и отчёты о результатах работы.

В 2017 году Калининградская область набрала 9 из 12 баллов, или 75%. Это на 8,3% больше, чем в 2016 году. В части сведений о плановых показателях деятельности госучреждений область улучшила результат в три раза по сравнению с прошлым годом.