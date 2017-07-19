Калининградская область поднялась в рейтинге открытости бюджетных данных
Калининградская область поднялась в ежегодном рейтинге по уровню открытости бюджетных данных в регионах. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, таковы данные исследования Минфина.
При составлении рейтинга учитывается, насколько своевременно государственные учреждения размещают информацию в открытых источниках. Это госзадания, планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетные сметы и отчёты о результатах работы.
В 2017 году Калининградская область набрала 9 из 12 баллов, или 75%. Это на 8,3% больше, чем в 2016 году. В части сведений о плановых показателях деятельности госучреждений область улучшила результат в три раза по сравнению с прошлым годом.
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