Художественная галерея покажет калининградцам 300 лучших фотографий России

В пятницу, 21 июля, художественная галерея откроет фотовыставку "Лучшие фотографии России". Об этом сообщила пресс-служба Калининградской художественной галереи.

Показ снимков курирует московский Центр современного искусства "ВИНЗАВОД". При поддержке Минкультуры РФ всероссийский ежегодный проект объединяет любителей и профессионалов фотодела.

Главное условие участия — кадры было необходимо отснять с сентября 2015 по ноябрь 2016 года. Авторы проекта называют своей целью достоверное отображение года жизни в России в ярких фотографиях.

На выставке представят снимки жителей всей страны, в том числе калининградцев. Из присланных на конкурс 30 тысяч фотографий в Калининграде и области сделали 335 снимков.

В 2017 году выставка уже побывала в Москве и Санкт-Петербурге. После Калининграда снимки выставят в Новосибирске.