Семья из Большого Исаково задолжала пять миллионов за свет

Специалисты "Янтарьэнергосбыта" составили рейтинг населённых пунктов Калининградской области с самыми большими долгами за электричество. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рейтинге лидирует Гурьевск с долгом в 9,7 млн рублей. При этом более половины задолженности приходится на семью, проживающую в частном доме в Большом Исаково. Она не заплатила 5 млн рублей.

Второе место в рейтинге неплательщиков занял Советск. Местные жители накопили долгов на 6,6 млн рублей. В Светлогорске жители не заплатили 5,2 млн, в Черняховске – 5,1 млн. В Калининграде сумма долга составляет 3,2 млн рублей.

Всего 236 жителей Калининградской области задолжали более 38 млн рублей. Средний долг составляет 163 тыс. Большинство должников отключили от энергоснабжения.