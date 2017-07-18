Семья из Большого Исаково задолжала пять миллионов за свет
Специалисты "Янтарьэнергосбыта" составили рейтинг населённых пунктов Калининградской области с самыми большими долгами за электричество. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В рейтинге лидирует Гурьевск с долгом в 9,7 млн рублей. При этом более половины задолженности приходится на семью, проживающую в частном доме в Большом Исаково. Она не заплатила 5 млн рублей.
Второе место в рейтинге неплательщиков занял Советск. Местные жители накопили долгов на 6,6 млн рублей. В Светлогорске жители не заплатили 5,2 млн, в Черняховске – 5,1 млн. В Калининграде сумма долга составляет 3,2 млн рублей.
Всего 236 жителей Калининградской области задолжали более 38 млн рублей. Средний долг составляет 163 тыс. Большинство должников отключили от энергоснабжения.
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