Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на здоровье детей

Роспотребнадзор проверит воздействие спиннеров на здоровье детей. О проведении исследования сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отмечают "агрессивное продвижение" спиннеров среди детей и подростков и тревогу со стороны родителей и учителей. Эксперты изучат возможные негативные последствия игр со спиннерами.

Роспотребнадзор приводит ряд рекомендаций по использованию игрушки. Спиннеры не рекомендуют покупать в неустановленных местах и с рук. При обнаружении резкого запаха и повышенного шума специалисты советуют не пользоваться игрушкой. Спиннер нужно периодически проверять на наличие сломанных деталей. Особое внимание эксперты советуют уделить спиннерам со светящимися элементами и часовыми батарейками. Дети дошкольного возраста должны играть с ними под присмотром взрослых, чтобы не проглотить или вдохнуть мелкие детали.