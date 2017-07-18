Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на здоровье детей
Роспотребнадзор проверит воздействие спиннеров на здоровье детей. О проведении исследования сообщается
на сайте ведомства.
В ведомстве отмечают "агрессивное продвижение" спиннеров среди детей и подростков и тревогу со стороны родителей и учителей. Эксперты изучат возможные негативные последствия игр со спиннерами.
Роспотребнадзор приводит ряд рекомендаций по использованию игрушки. Спиннеры не рекомендуют покупать в неустановленных местах и с рук. При обнаружении резкого запаха и повышенного шума специалисты советуют не пользоваться игрушкой. Спиннер нужно периодически проверять на наличие сломанных деталей. Особое внимание эксперты советуют уделить спиннерам со светящимися элементами и часовыми батарейками. Дети дошкольного возраста должны играть с ними под присмотром взрослых, чтобы не проглотить или вдохнуть мелкие детали.
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