Опрос: 65% россиян довольны сложившейся в стране ситуацией
Подавляющее большинство жителей России довольны ситуацией, которая сейчас сложилась в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
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Только 4% опрошенных затруднились дать оценку сложившейся в России ситуации, более трети охарактеризовали её как плохую, однако 65% полагают, что ситуация хорошая.
Почти половина склонна думать, что самые тяжёлые времена ещё впереди, 27% — что они прошли, а каждый пятый уверен, что страна переживает их сейчас.
При этом большинство — 78% — оценивает свою личную жизненную ситуацию как хорошую (этот показатель растёт по сравнению с прошлым годом) и только 12% — как плохую. Однако 3% затруднились охарактеризовать свой нынешний жизненный период.
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