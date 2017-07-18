Опрос: 65% россиян довольны сложившейся в стране ситуацией

Подавляющее большинство жителей России довольны ситуацией, которая сейчас сложилась в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ



Только 4% опрошенных затруднились дать оценку сложившейся в России ситуации, более трети охарактеризовали её как плохую, однако 65% полагают, что ситуация хорошая.

Почти половина склонна думать, что самые тяжёлые времена ещё впереди, 27% — что они прошли, а каждый пятый уверен, что страна переживает их сейчас.

При этом большинство — 78% — оценивает свою личную жизненную ситуацию как хорошую (этот показатель растёт по сравнению с прошлым годом) и только 12% — как плохую. Однако 3% затруднились охарактеризовать свой нынешний жизненный период.