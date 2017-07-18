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Главная Новости Общество

Опрос: 65% россиян довольны сложившейся в стране ситуацией

12:06
  227 1
Архив Клопс.Ru
Подавляющее большинство жителей России довольны ситуацией, которая сейчас сложилась в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

Только 4% опрошенных затруднились дать оценку сложившейся в России ситуации, более трети охарактеризовали её как плохую, однако 65% полагают, что ситуация хорошая.
 
Почти половина склонна думать, что самые тяжёлые времена ещё впереди, 27% — что они прошли, а каждый пятый уверен, что страна переживает их сейчас.
 
При этом большинство — 78% — оценивает свою личную жизненную ситуацию как хорошую (этот показатель растёт по сравнению с прошлым годом) и только 12% — как плохую. Однако 3% затруднились охарактеризовать свой нынешний жизненный период.

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1 комментарий Правила комментирования

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Павел Женев
Павел Женев #
12:22

большинство — 78% — оценивает свою личную жизненную ситуацию как хорошую

Большая часть жителей Калининградской области (как бюджетников, так и работающих на частные предприятия) получает зарплату на уровне средней по региону — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.


*Калининградскую область можно смело любой другой заменять.


Из серии "что в голове у рассеян?!"



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