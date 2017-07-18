В Калининграде до вечера отключено электричество на шести улицах и в шести садовых товариществах (список)

На ряде улиц в Калининграде во вторник, 18 июля, нет освещения, горячей воды или газа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Из-за ремонта и замены оборудования электроснабжение отключено:



— до 18:00 — на ул. Клинической, 27, 63, 65, 69, ул. Киевской, 17б, 19а–б, 22а, пер. 2-й Трамвайном, 3, 4;

— до 23:00 — на ул. Л-та Катина, 69–135, 78–102, в садовых товариществах "Подводник-1", "Подводник-2", "Радуга", "Вишнёвый сад", "Мечта" и "Комета", а также на 1-й Б. Окружной — ул. Якорной.



Из-за аварии на тепловой сети горячей воды не будет:



— до 16:30 — на ул. Маточкина, 3, 5, ул. Челнокова, 10–18, 18б, 20–32, 11, 13;

— до 17:00 — на ул. Зарайской, 1–19, пр. Московском, 62–74, 93–95, ул. С. Тюленина, 4 (детский сад №31).

До устранения неисправности приостановлена подача горячей воды на ул. Зелёную, 42–52.



До устранения неисправностей и проведения работ по капитальному ремонту отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (43 квартиры), ул. Танковой, 4 (22 квартиры), ул. Восточной, 9 (12 квартир), ул. Беломорской, 15 (12 квартир), ул. Б. Песочной, 9, 13, 25 (32 квартиры, нет доступа в десять квартир), ул. М. Песочной, 3 (12 квартир, нет доступа в семь квартир), ул. Волховской, 8 (четыре квартиры, залитие газовода водой при самовольной установке газовой колонки), ул. Островского, 3 (четыре квартиры), ул. К. Маркса, 3 (девять квартир, нет доступа в восемь квартир), ул. Грекова, 3–5 (шесть квартир), ул. Театральной, 3 (шесть квартир), пр. Советском, 32 (16 квартир).