+21 °C
днем
+13 °C
ночью
18 июля 2017 г. 02:53
59 648 пользователей
за 24 часа на сайте
59.33 +0.24
Курс ММВБ на 18 июля 2017, 02:00
68.16 +0.41
Курс ММВБ на 18 июля 2017, 02:00
16.06 +0.13
Курс ЦБ на 18 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

В УМВД на 71-летие открылась выставка фотографий, сделанных калининградскими полицейскими

17 июля 201722:27
  1179 0
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В понедельник, 17 июля, региональное управление МВД России отмечает 71-летие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
 
В рамках праздника в здании УМВД открылась девятая фотовыставка "Открытый взгляд". В ней приняли участие 85 сотрудников областной полиции со 170 работами.
 
"Желаю всем, кто в разные годы связал свою жизнь со службой или работой в УМВД России по Калининградской области, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, семейного счастья и благополучия", — рассказал на открытии выставки начальник региональной полиции Игорь Илларионов.
 
После открытия выставки ветераны внутренних дел и сотрудники полиции возложили цветы у памятного знака у здания УМВД. Честь погибших почтили минутой молчания.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Борьба со старыми авто и ограничения для маршруток: в России вновь изменили ПДД
17 июля 201716:57
  9658 8
Борьба со старыми авто и ограничения для маршруток: в России вновь изменили ПДД
ФСБ выдворяет 18 иностранцев по итогам рейда 28 июня
Фото горячей новости
17 июля 201720:17
  2530 0
Драконы размером с "Боинг" и гибель персонажей: семь фактов о новом сезоне "Игры престолов"
Фото горячей новости
17 июля 201717:47
  5487 2 Афиша
20 метров над Преголей: подрядчик показал, как идёт установка пролётов Восточной эстакады (фото)
Фото горячей новости
17 июля 201715:23
  6030 3
Победитель получит 34 567 рублей: Batutto.com объявляет конкурс
Фото горячей новости
17 июля 201715:15
  2010

Лента новостей

Картинка
В УМВД на 71-летие открылась выставка фотографий, сделанных калининградскими полицейскими
17 июля 201722:27
  1179 0
Картинка
В правительстве предложили перевести онкобольных в дневные стационары
17 июля 201721:39
  1419 2
Картинка
Калининградская учительница пробежала первые 70 км кросса Барселона-Калининград
17 июля 201721:18
  1890 0
Картинка
Верхом на кресте: как калининградские подростки развлекались фотосессией на кладбище
17 июля 201719:41
  4257 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Про выборы и геополитику
  487 2
Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  5812 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo