В УМВД на 71-летие открылась выставка фотографий, сделанных калининградскими полицейскими

В понедельник, 17 июля, региональное управление МВД России отмечает 71-летие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

В рамках праздника в здании УМВД открылась девятая фотовыставка "Открытый взгляд". В ней приняли участие 85 сотрудников областной полиции со 170 работами.

"Желаю всем, кто в разные годы связал свою жизнь со службой или работой в УМВД России по Калининградской области, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, семейного счастья и благополучия", — рассказал на открытии выставки начальник региональной полиции Игорь Илларионов.

После открытия выставки ветераны внутренних дел и сотрудники полиции возложили цветы у памятного знака у здания УМВД. Честь погибших почтили минутой молчания.