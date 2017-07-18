В УМВД на 71-летие открылась выставка фотографий, сделанных калининградскими полицейскими
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
В понедельник, 17 июля, региональное управление МВД России отмечает 71-летие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
В рамках праздника в здании УМВД открылась девятая фотовыставка "Открытый взгляд". В ней приняли участие 85 сотрудников областной полиции со 170 работами.
"Желаю всем, кто в разные годы связал свою жизнь со службой или работой в УМВД России по Калининградской области, крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, семейного счастья и благополучия", — рассказал на открытии выставки начальник региональной полиции Игорь Илларионов.
После открытия выставки ветераны внутренних дел и сотрудники полиции возложили цветы у памятного знака у здания УМВД. Честь погибших почтили минутой молчания.
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