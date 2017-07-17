В правительстве предложили перевести онкобольных в дневные стационары

Совет при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере представил Минздраву РФ проект перевода онкологических больных из больниц в дневные стационары. Об этом сообщает РБК.

Нововведение обосновывается мировыми стандартами лечения. В развитых странах большинство онкологических больных получает медицинскую помощь амбулаторно. По словам Петра Родионова, руководителя секции "Медицина и фармацевтика" Совета при правительстве, это позволит освободить места в больницах для действительно тяжёлых случаев.

"В большинстве развитых стран мира химиотерапия, лучевая терапия, нетравматичные вмешательства проводятся в амбулаторных условиях. В России ситуация обстоит иначе. Только около 40% пациентов получают лечение амбулаторно, большинство госпитализируются", — поясняет Родионов.