В Калининграде застройщика оштрафовали на миллион рублей за задержку передачи квартиры

Ленинградский районный суд взыскал неустойку с застройщика, просрочившего сдачу квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

В августе 2014 года истица заключила с компанией "СитиСтрой-сервис" договор об участии в долевом строительстве дома в поселке Невское под Гурьевском. Передача квартиры калининградке была назначена на август 2015 года, но квартиру она получила в декабре 2016 года.

За 486 дней просрочки суд назначил взыскание с застройщика неустойки в размере 705 672 рублей, компенсации морального вреда и расходов на оплату услуг представителя. Помимо этого, застройщик был оштрафован на 357 836 рублей.