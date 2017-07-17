В России сняли обучающий фильм для гастарбайтеров из бывших республик СССР

В России сняли обучающий фильм для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Об этом сообщается
на сайте многофункционального миграционного центра Москвы, который выступил заказчиком ролика.
Короткометражный фильм "В Москву на заработки" покажут в Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, Украине и Азербайджане. Это видеоинструкция для гастарбайтеров, объясняющая, как оформить патент.
"В фильме показан процесс оформления рабочего патента в миграционном центре Москвы — единственном месте в городе, где созданы все условия для получения услуги быстро, качественно и в доброжелательной атмосфере", — рассказал глава центра Николай Федосеев.
Девятиминутный фильм размещён на сайте центра. Он доступен на русском, таджикском, узбекском, азербайджанском и молдавском языках. Версии на украинском языке на сайте нет.
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