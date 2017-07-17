+19 °C
днем
+13 °C
ночью
17 июля 2017 г. 16:28
52 208 пользователей
за 24 часа на сайте
59.28 +0.19
Курс ММВБ на 17 июля 2017, 16:00
67.95 +0.2
Курс ММВБ на 17 июля 2017, 16:00
16.06 +0.13
Курс ЦБ на 18 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

ФАС потребовала у российских операторов срочной отмены внутрироссийского роуминга

14:17
  1145 0
Архив Клопс.Ru
Федеральная антимонопольная служба потребовала у российских операторов мобильной связи срочно отменить внутрироссийский роуминг. Об этом сообщается на сайте ведомства.
 
Требования связаны с тем, что ФАС выявила в действиях операторов нарушения закона о защите конкуренции. По мнению службы, они выразились в "установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России".
 
"Большая четвёрка" операторов получила 14 дней на отмену роуминга. За 10 дней до введения новых условий операторы обязаны уведомить абонентов об изменениях.
 
10 июля глава ФАС заявил о намерениях отменить в России национальный роуминг. Он заявил, что ведомство будет просить подойти к этому вопросу "с политической меркой".
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Больше так не буду": в Калининграде пешеходы-нарушители письменно пообещали не рисковать жизнью (видео)
14 июля 201717:53
  7467 9  
"Больше так не буду": в Калининграде пешеходы-нарушители письменно пообещали не рисковать жизнью (видео)
Победитель получит 34 567 рублей: Batutto.com объявляет конкурс
Фото горячей новости
15:15
  1303
В РФ подготовили план по увеличению пенсий на 10 тысяч в год
Фото горячей новости
12:40
  2116 0
В Калининграде незнакомцы вымогали у женщины деньги, угрожая опубликовать её интимные фото
Фото горячей новости
12:12
  3029 3
Стал известен список участников фестиваля "Голосящий КиВиН-2017" в Светлогорске
Фото горячей новости
10:29
  3415 1

Лента новостей

Картинка
"Я его бил и вынес из квартиры вещи": обвиняемые в расправе над Кобером продолжают давать показания в суде
16:19
  23 0
Картинка
В Нестерове осудили местного жителя, который задушил любовницу и инсценировал её самоубийство
15:49
  432 0
Картинка
Президент Польши утвердил поправки, разрешающие снести 500 советских памятников
15:47
  242 1
Картинка
20 метров над Преголей: подрядчик показал, как идёт установка пролётов Восточной эстакады (фото)
15:23
  1185 1

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Про выборы и геополитику
  350 2
Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  5728 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo