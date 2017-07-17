ФАС потребовала у российских операторов срочной отмены внутрироссийского роуминга
Федеральная антимонопольная служба потребовала у российских операторов мобильной связи срочно отменить внутрироссийский роуминг. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
Требования связаны с тем, что ФАС выявила в действиях операторов нарушения закона о защите конкуренции. По мнению службы, они выразились в "установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России".
"Большая четвёрка" операторов получила 14 дней на отмену роуминга. За 10 дней до введения новых условий операторы обязаны уведомить абонентов об изменениях.
10 июля глава ФАС заявил о намерениях
отменить в России национальный роуминг. Он заявил, что ведомство будет просить подойти к этому вопросу "с политической меркой".
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