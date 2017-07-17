Россияне рассказали социологам о своих главных страхах
Более всего россияне сегодня боятся, что обесценятся их сбережения. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ
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Результаты представлены в пунктах: чем выше значение — тем вероятнее кажется угроза. Выяснилось, что большинство опасается того, что исчезнут из продажи или станут слишком дорогими привычные товары, а также что потеряют ценность сбережения. Индекс этого страха равняется 27 пунктам (два года назад — всего восемь пунктов). На втором месте — страх роста международной напряжённости, возможности военных конфликтов между странами (20 пунктов).
Также восемь пунктов составляет боязнь ухудшения здоровья, три пункта — боязнь разгула преступности. Меньше всего россиян сейчас волнуют конфликты в семье.
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