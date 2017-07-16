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США и Австралия испытали гиперзвуковую авиационную ракету (видео)

14:58
  1429 0
Кадр видеозаписи Квинслендского университета
США и Австралия провели успешные испытания гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
Испытания прошли на полигоне Вумера на юге Австралии. Ракета способна развивать скорость до 12 тыс. километров в час. Над её созданием работали сотрудники ВВС США и минобороны Австралии, компании Boeing и BAE Systems и Квинслендский университет. Стоимость проекта оценивают в 54 млн долларов.
 
 
Разработки гиперзвукового оружия ведут также Россия и Китай. По словам главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, в РФ первые подобные ракеты могут создать до 2020 года, а к 2030-2040 годам начнётся массовое производство.
 

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