США и Австралия испытали гиперзвуковую авиационную ракету (видео)

США и Австралия провели успешные испытания гиперзвуковой авиационной ракеты. Об этом сообщает "РИА Новости"

Испытания прошли на полигоне Вумера на юге Австралии. Ракета способна развивать скорость до 12 тыс. километров в час. Над её созданием работали сотрудники ВВС США и минобороны Австралии, компании Boeing и BAE Systems и Квинслендский университет. Стоимость проекта оценивают в 54 млн долларов.

Разработки гиперзвукового оружия ведут также Россия и Китай. По словам главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, в РФ первые подобные ракеты могут создать до 2020 года, а к 2030-2040 годам начнётся массовое производство.