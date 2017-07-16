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Главная Новости Общество

В калининградской полиции рассказали, как не стать жертвой мошенников

11:25
  1278 3
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Участковые полиции города рассказали калининградцам о правилах безопасности в интернете и о схемах телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
 
Полицейские провели ряд бесед с молодыми людьми и пенсионерами, а также расклеили плакаты с полезной информацией. Ранее наклейки распространяли в автобусах и магазинах Калининграда.
 
В первую очередь полиция отмечает рост мошенничества в Интернете. "Молодым людям мы поясняем, о том, что стоит критично относиться к товарам в Интернете, у которых цена в пять-десять раз ниже рыночной. Такие объявления могут быть попытками обмана – не стоит переводить предоплату", – объяснил необходимость акции участковый Денис Мазуренко.
 
Пенсионерам же рассказали о телефонном мошенничестве. Мошенники звонят на номера пожилых людей, представляются их попавшими в беду родственниками и просят перечислить деньги.
 
Для предупреждения мошенничества полиция рекомендует гражданам следовать советам: избегать предоплаты покупок в Интернете, особенно у незнакомых людей и в непроверенных магазинах; не передавать банковскую карту посторонним; не отвечать на СМС-сообщения о "выигрышах" или зачислении денег на счёт, не перезванивать по подобным номерам.
 
О СМС или звонках от родственников в беде, просящих денег, следует незамедлительно сообщать в полицию по телефонам 02 или 102. Для сохранности денег на банковской карте никогда не сообщайте незнакомцам сведения о сроке действия карты, защитный код на обороте, номер банковской карты.
 

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3 комментария Правила комментирования

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ydhag0gfzz
ydhag0gfzz #
11:48
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Neotorg-line.ru
Neotorg-line.ru #
12:31
Кроме полиции больше не кому рассказывать?
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LadaSeny
LadaSeny #
13:04
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