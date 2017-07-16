В калининградской полиции рассказали, как не стать жертвой мошенников

Участковые полиции города рассказали калининградцам о правилах безопасности в интернете и о схемах телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Полицейские провели ряд бесед с молодыми людьми и пенсионерами, а также расклеили плакаты с полезной информацией. Ранее наклейки распространяли в автобусах и магазинах Калининграда.

В первую очередь полиция отмечает рост мошенничества в Интернете. "Молодым людям мы поясняем, о том, что стоит критично относиться к товарам в Интернете, у которых цена в пять-десять раз ниже рыночной. Такие объявления могут быть попытками обмана – не стоит переводить предоплату", – объяснил необходимость акции участковый Денис Мазуренко.

Пенсионерам же рассказали о телефонном мошенничестве. Мошенники звонят на номера пожилых людей, представляются их попавшими в беду родственниками и просят перечислить деньги.

Для предупреждения мошенничества полиция рекомендует гражданам следовать советам: избегать предоплаты покупок в Интернете, особенно у незнакомых людей и в непроверенных магазинах; не передавать банковскую карту посторонним; не отвечать на СМС-сообщения о "выигрышах" или зачислении денег на счёт, не перезванивать по подобным номерам.

О СМС или звонках от родственников в беде, просящих денег, следует незамедлительно сообщать в полицию по телефонам 02 или 102. Для сохранности денег на банковской карте никогда не сообщайте незнакомцам сведения о сроке действия карты, защитный код на обороте, номер банковской карты.