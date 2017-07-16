На 75 году жизни умер артист Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова

Вечером в субботу, 15 июля, скончался Владимир Толоконников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на СМИ.

Владимир Толоконников более всего известен своей ролью Полиграфа Шарикова в фильме Бортко "Собачье сердце". Актёр принимал участие в съёмках до самой смерти. В 2006 он снялся в популярной молодёжной комедии "Хоттабыч".

По предварительным данным, актёр скончался от остановки сердца. Владимира Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.