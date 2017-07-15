В Калининграде собирают деньги на восстановление полуторагодовалого мальчика с поражением ЦНС

В Калининграде собирают средства на лечение полуторагодовалого Вадима Шнайдера, который переживает последствия герпетического менингоэнцефалита. Об этом сообщается на сайте благотворительного центра "Верю в чудо".

Вадим рос здоровым малышом, в 10 месяцев он заболел и был направлен в реанимацию Детской областной больницы. В апреле врачи из исследовательского центра им. Алмазова установили диагноз мальчика и госпитализировали его в Санкт-Петербург для операции. В настоящее время Вадим снова находится в Детской областной больнице в стабильном состоянии.