В Калининграде собирают деньги на восстановление полуторагодовалого мальчика с поражением ЦНС
Фото: Благотворительный центр "Верю в чудо"
В Калининграде собирают средства на лечение полуторагодовалого Вадима Шнайдера, который переживает последствия герпетического менингоэнцефалита. Об этом сообщается на сайте благотворительного центра "Верю в чудо".
Вадим рос здоровым малышом, в 10 месяцев он заболел и был направлен в реанимацию Детской областной больницы. В апреле врачи из исследовательского центра им. Алмазова установили диагноз мальчика и госпитализировали его в Санкт-Петербург для операции. В настоящее время Вадим снова находится в Детской областной больнице в стабильном состоянии.
Сейчас Вадим готовится к выписке. Для медицинской помощи на дому и восстановления ему нужно специализированное оборудование, питание и медикаменты. Для этого требуется 366 280 рублей. О том, как помочь Вадиму и другим детям, узнайте на сайте "Верю в чудо"
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