В Калининграде полицейские с вечера до утра задержали 93 правонарушителей
Утром в субботу, 15 июля, городская полиция закончила спецоперацию "Трал" в Балтийском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Спецоперация проводилась в целях снижения уличной преступности и её профилактики. В ней участвовали больше сотни полицейских и сотрудников Росгвардии, которые вечером, 14 июля разбились на пешие и автомобильные группы. Сотрудники полиции проверили места сбора правонарушителей и развлекательные заведения района. Участковые полицейские навестили поднадзорных граждан. Полицейские проверяли прохожих на возможную причастность к преступлениям.
В результате операции "Трал" патрульные пресекли 93 административных нарушения, самыми частыми были распитие алкогольных напитков в общественном месте и мелкое хулиганство. Помимо этого, правоохранительные органы Калининграда нашли без вести пропавшего и двух лиц, находящихся в розыске.
43-летний мужчина, ударивший своего знакомого отвёрткой на улице Новинской, обвинен по ч.2 ст.115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия"). Силы безопасности города нанесли визиты владельцам охотничего и травматического оружия. Полицейские изъяли ружьё и несколько пистолетов у владельцев, нарушивших правила хранения.
Пресс-служба регионального УМВД отмечает курьезный случай — сотрудники оперативной группы отдела полиции №2 выехали на заявление по квартирной краже. Пенсионерка пожаловалась на украденные деньги, которые она спрятала у себя в квартире. Полицейские помогли женщине найти забытый тайник.
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