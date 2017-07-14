На пляже Зеленоградска калининградка распорола ногу о металлическую арматуру (фото)
Жительница Калининграда Татьяна Завьялова распорола ногу на городском пляже в Зеленоградске об арматуру, торчащую из песка. Об этом Клопс.Ru рассказала сама пострадавшая.
Инцидент произошёл в среду, 12 июля. 23-летняя женщина с друзьями и двумя маленькими детьми приехала на море в среду.
"Мы спустились к морю и увидели, что там из песка торчат обломки железных прутьев, а вокруг загорают люди, — рассказывает Татьяна. — Мы нашли безопасное место. Из воды тоже были видны огромные прутья арматуры выше человеческого роста. Мои друзья остались с детьми на берегу, а я зашла в воду по пояс и напоролась ногой на железные штыри. Конечно, ни мои друзья, ни дети уже не купались. Больше мы сюда не поедем — приводить малышей на такой пляж опасно. Им побегать хочется, а как их отпустить? Вокруг острые железки — могут не только ногой наступить, но и живот или спину распороть".
По словам Татьяны, на пляже нет никаких ограничителей и сообщений о том, что находиться на том или ином участке опасно. Как оказалось, такая же ситуация и в другой стороне города. Когда-то перед Малиновкой был широкий пляж. Сейчас и там есть риск напороться на острые железки.
"Это остатки бетонных укреплений, которые разрушило и смыло водой, — рассказывает жительница Зеленоградска Ирина. — Сваи разбило водой ещё в прошлом сезоне, а арматура осталась торчать из песка. И вообще, пляж в районе города грязный, неухоженный, в отвратительном состоянии!"
Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО "Зеленоградский городской округ" Людмила Пахоменко не отрицает, что состояние пляжей на данный момент оставляет желать лучшего.
"Конечно, по поводу арматуры мы знаем и принимаем меры, чтобы эти проблемы были устранены. Подрядная организация ведёт берегоукрепительные работы, пляж должны сейчас сдать после окончания работ. Но в таком состоянии мы пляж не принимаем, пока они не устранят все недочёты. Это не только арматура, но и места, где рабочие складировали остатки материала. Сейчас мы добиваемся, чтобы они привели территорию в порядок".
По словам Людмилы Пахоменко, администрация только обслуживает территорию пляжа, а ответственность за её состояние несёт ГБУ Калининградской области "Балтберегозащита" и какие-либо работы на пляже проводятся через него.
"Вы можете подготовить обращение на имя главы зеленоградской администрации. Вопросы, которые находятся в компетенции других ведомств и отделов, мы распишем по направлениям, передадим их ответственным лицам. В ближайшее время мы постараемся разъяснить ситуацию и принять меры там, где это возможно и необходимо", — закончила Людмила Пахоменко.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.