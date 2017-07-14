На пляже Зеленоградска калининградка распорола ногу о металлическую арматуру (фото)

Жительница Калининграда Татьяна Завьялова распорола ногу на городском пляже в Зеленоградске об арматуру, торчащую из песка. Об этом Клопс.Ru рассказала сама пострадавшая.



Инцидент произошёл в среду, 12 июля. 23-летняя женщина с друзьями и двумя маленькими детьми приехала на море в среду.



"Мы спустились к морю и увидели, что там из песка торчат обломки железных прутьев, а вокруг загорают люди, — рассказывает Татьяна. — Мы нашли безопасное место. Из воды тоже были видны огромные прутья арматуры выше человеческого роста. Мои друзья остались с детьми на берегу, а я зашла в воду по пояс и напоролась ногой на железные штыри. Конечно, ни мои друзья, ни дети уже не купались. Больше мы сюда не поедем — приводить малышей на такой пляж опасно. Им побегать хочется, а как их отпустить? Вокруг острые железки — могут не только ногой наступить, но и живот или спину распороть".



По словам Татьяны, на пляже нет никаких ограничителей и сообщений о том, что находиться на том или ином участке опасно. Как оказалось, такая же ситуация и в другой стороне города. Когда-то перед Малиновкой был широкий пляж. Сейчас и там есть риск напороться на острые железки.



"Это остатки бетонных укреплений, которые разрушило и смыло водой, — рассказывает жительница Зеленоградска Ирина. — Сваи разбило водой ещё в прошлом сезоне, а арматура осталась торчать из песка. И вообще, пляж в районе города грязный, неухоженный, в отвратительном состоянии!"