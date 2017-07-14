В Калининградской области утвердили правила работы Общественной палаты
Калининградская облдума приняла закон об Общественной палате Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты.
Закон устанавливает правовые основы формирования, осуществления деятельности и финансового обеспечения Общественной палаты Калининградской области. Он вступает в силу спустя десять дней после публикации.
Согласно тексту закона, общественная палата состоит из 39 человек. Треть из них утверждает губернатор области, ещё 13 – региональный парламент. Эти 26 человек утверждают ещё 13 членов. Состав общественной палаты избирается на три года.
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