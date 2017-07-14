В Калининграде за 286 млн отремонтируют наружное освещение и пять городских часов
Администрация Калининграда объявила конкурс по выбору подрядчика на ремонт наружного освещения и часов на улицах города. Условия тендера размещены
на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, с 2017 по 2019 год в Калининграде проведут работы по обслуживанию, текущему и аварийному ремонту наружного освещения, праздничной подсветки и городских часов. Это пять часов, находящихся на проспекте Победы, 50, Карла Маркса, 42, просп. Мира напротив центрального входа в Парк культуры и отдыха, Донского напротив Драматического театра, и Ленинском проспекте напротив входа в гостиницу "Калининград".
Аукцион должен пройти в августе. Начальная цена контракта – 286 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.
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