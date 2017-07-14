В "Янтарьэнерго" назвали управляющие компании с долгом за электроэнергию свыше полутора миллионов

Общая задолженность потребителей Калининградской области за поставленную электрическую энергию составляет 2,5 млрд рублей. Такое заявление во время оперативного совещания в региональном правительстве сделала гендиректор "Янтарьэнергосбыта" Владислава Резакова.
Жилищные организации региона задерживают оплату по счетам от трёх и более месяцев. Среди крупных должников в Калининграде: ООО УК "Управдом" — 13 млн рублей, "УК Ленинградского района" — 4,6 млн рублей, УК "Новый Калининград" — 2,5 млн рублей. В Немане — ООО "Жилкомсервис" — 12,6 млн, в Черняховске — ООО "Инстер-Сервис" — 2,9 млн, в Зеленоградске — ООО "Наш дом" — 5,2 млн, в Гвардейске — ООО "Профит СТК" — 8,1 млн рублей.
27% этой суммы — это задолженность населения, 24% — жилищных организаций, 19% — долги предприятий жилищно-коммунальной сферы, в том числе муниципальных унитарных предприятий.
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