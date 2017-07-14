В ночь с субботы на воскресенье в Ленинградском районе отключат электричество (список улиц)

В Ленинградском районе Калининграда в ночь на воскресенье, 16 июля, на ряде улиц не будет электричества. Об этом сообщает пресс-служба "Янтарьэнерго".

Электричество отключат с 1:00 до 7:00. Его не будет на улицах: Московский проспект, 167–262, Ялтинская, Гагарина, Артиллерийская, 23–41, 46, Куйбышева, 91–219, 40–82, Еловая Аллея, Малоярославская, Дадаева, Литовский Вал, 1812 года, Гражданская, Пионерская, Томская, Угловая, Трибуца, Фрунзе, Лесопильная, Аксакова, Кутаисская, Свердлова, Холмогорская, Толбухина, М. Маклая.

"Для безопасного выполнения ремонтных работ требуется отключение линии с погашением подстанции 110 киловольт О-30 "Московская". Отметим, реконструкция линии позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Ленинградского района в сезон пиковых нагрузок", — говорится в сообщении.