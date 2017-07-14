Госдума сократила срок запрета на госслужбу для уклонистов от армии
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Россиянам, не прошедшим военную службу без законных оснований, запретили идти на государственную и муниципальную службу в течение 10 лет. Как передаёт ТАСС
, соответствующий законопроект в пятницу приняла Госдума.
Ранее в России действовал бессрочный запрет на госслужбу для уклонистов от армии. Его оспорил конституционный суд.
"Мы сделали то, что нам сказал изменить Конституционный суд", – рассказал первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов. – "Ранее мы приняли закон, в котором говорилось, что если гражданин РФ не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, он безвременно не мог занимать должность госслужащего или муниципального служащего".
Красов назвал возражения Конституционного суда справедливыми. Принятый закон устанавливает алгоритм действий призывной комиссии и работодателя и порядок участия граждан в заседании комиссии при вынесении заключения.
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