В Холмогоровке предложили создать зелёный парковый пояс

Региональное отделение Общероссийского Народного Фронта предлагает создать лесопарковый зелёный пояс в посёлке Холмогоровка на базе существующего парка. Об этом зашла речь во время слушаний в Общественной палате Калининградской области в среду, 12 июля.

"Активисты Общероссийского народного фронта предложили создать зелёный пояс на базе имеющегося парка, который именуется "Козьим". Сам парк, кстати, находится буквально в центре посёлка и занимает площадь около 20 га. От бывшего усадебного парка до леса около полутора километров", — сообщает пресс-служба Общественной палаты.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ Олега Авдыша, такая мера позволит сохранить парк, обезопасив его от дальнейшей застройки. При этом руководитель рабочей группы по охране окружающей среды Общественной палаты, заслуженный эколог Российской Федерации Феликс Алексеев отметил, что территория не соответствует критериям лесопаркового зелёного пояса. Ведь сам лес не прилегает непосредственно к парку — он отделён сельскохозяйственными землями и жилой застройкой.

С экологом согласился главный архитектор администрации Зеленоградского городского округа Илья Поздняков. Он отметил, что местные власти отменили все ранее выданные разрешения на строительство. Помимо этого в августе 2017 года в муниципалитете разработают новый генплан, территорию парка поставят на кадастровый учёт, что позволит обеспечить его защиту.

"На слушаниях проголосовали за то, чтобы направить в областную думу обращение с ходатайством о рассмотрении вопроса об учреждении лесопаркового зелёного пояса в лесопарковой зоне поселка Холмогоровка", — заключили в пресс-службе Общественной палаты.

Документ должно подготовить региональное отделение ОНФ. После этого Общественная палата направит в облдуму протокол слушаний, на которых было рекомендовано создать рабочую группу для изучения вопроса о современном состоянии лесопарка.