В Знаменске энтузиасты, очищающие заброшенную брусчатку, нашли золотую монету XV века

Группа энтузиастов, которая решила очистить заброшенную брусчатку в Знаменске, нашла несколько монет, среди которых — золотой гульден 600-летней давности. Об этом сообщают "Вести-Калининград"



В процессе работ был лопатами снят полутораметровый слой земли. При этом были найдены серебряные марки начала XX века и золотой гульден, бывший в обращении в XV веке. Находку решили оставить для создания собственного музея.



Как рассказал житель Калининградской области Дмитрий Тюнин, состояние монеты отличное. По его словам, такие гульдены ходили в обращении по территории Венгрии.