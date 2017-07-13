В Знаменске энтузиасты, очищающие заброшенную брусчатку, нашли золотую монету XV века
Группа энтузиастов, которая решила очистить заброшенную брусчатку в Знаменске, нашла несколько монет, среди которых — золотой гульден 600-летней давности. Об этом сообщают "Вести-Калининград"
.
В процессе работ был лопатами снят полутораметровый слой земли. При этом были найдены серебряные марки начала XX века и золотой гульден, бывший в обращении в XV веке. Находку решили оставить для создания собственного музея.
Как рассказал житель Калининградской области Дмитрий Тюнин, состояние монеты отличное. По его словам, такие гульдены ходили в обращении по территории Венгрии.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.