Под Зеленоградском восстановили три гектара земли, пострадавшей от незаконной добычи янтаря (фото)
Фото: Администрация Зеленоградского городского округа
2
фото
Под Зеленоградском устранили следы незаконной добычи янтаря, оставленные "чёрными копателями". Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского городского округа.
Нелегальная добыча около полугода велась в районе пос. Мельниково. По предписанию муниципалитета на участке площадью около трёх гектаров зарыли котлованы, выровняли поверхность и восстановили мелиоративную систему.
Работы выполнил собственник земли. Как пояснили в управлении сельского хозяйства администрации Зеленоградского городского округа, "чёрные копатели" нередко ведут промысел на неиспользуемых землях. Отвечать за порчу участка приходится собственнику.
В 2015 году под Зеленоградском уже засыпали котлованы
, вырытые нелегальными добытчиками янтаря. Тогда восстановили несколько гектаров земель.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.