Под Зеленоградском восстановили три гектара земли, пострадавшей от незаконной добычи янтаря (фото)

Под Зеленоградском устранили следы незаконной добычи янтаря, оставленные "чёрными копателями". Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского городского округа.

Нелегальная добыча около полугода велась в районе пос. Мельниково. По предписанию муниципалитета на участке площадью около трёх гектаров зарыли котлованы, выровняли поверхность и восстановили мелиоративную систему.

Работы выполнил собственник земли. Как пояснили в управлении сельского хозяйства администрации Зеленоградского городского округа, "чёрные копатели" нередко ведут промысел на неиспользуемых землях. Отвечать за порчу участка приходится собственнику.