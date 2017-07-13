В Москве скончалась звезда советской эстрады Тамара Миансарова
Кадр видеозаписи TVP Kultura
В Москве на 87-м году жизни скончалась легенда советской и российской эстрады Тамара Миансарова. Об этом пишет "РИА Новости"
.
О смерти артистки сообщил её супруг Марк Фельдман в четверг, 13 июля. Он рассказал, что певица скончалась в среду вечером в городской клинической больнице №1.
"Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь. Шестого числа её госпитализировали — воспаление лёгких", — пояснил супруг певицы.
Тамара Миансарова родилась в Кировограде, 5 марта 1931 года. Она окончила Московскую консерваторию, работала концертмейстером в ГИТИСе. Позже перешла на эстраду и начала выступать с сольными концертами. Самые известные песни, которые исполнила Тамара Миансарова — "Чёрный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Аленький цветочек", "Топ-топ" и многие другие.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.