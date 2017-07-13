В Калининграде пройдёт турнир по мини-футболу в поддержку тяжелобольных детей

24 сентября в Калининграде пройдёт IV Открытый благотворительный турнир по мини-футболу на кубок "Верю в чудо". Об этом сообщается на сайте благотворительного центра

Турнир состоится на стадионе "Арена Кантиана", на ул. Ген. Озерова, 57. Соревнования будут проходить с 10:00 до 16:00. Участниками могут стать игроки от 18 лет и старше. Сообщается, что в составе каждой команды должно быть по восемь человек. На турнир организаторы приглашают корпоративные и любительские команды.

"Пожертвования участников турнира будут направлены в поддержку детей с тяжелыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями, подопечных благотворительной хосписно-паллиативной службы "Дом Фрупполо". Долгосрочная благотворительная программа "Адресная и паллиативная помощь семьям с детьми с тяжелыми заболеваниями" реализуется с 2009 года. Благотворительный центр "Верю в чудо" прикладывает огромные усилия для того, чтобы оказать комплексную поддержку семьям с детьми, страдающими тяжелыми заболеваниями", — говорится в сообщении.

Помимо матчей, на стадионе "Арена Кантиана" организуют верювчудовскую ярмарку и аквагрим. Запланировано также выступление лиги танцоров и детских творческих коллективов.